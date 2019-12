Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta RP w Królestwie Belgii i w Wielkim Księstwie Luksemburga – akredytacje

Dodatkowo dziennikarzy zainteresowanych obsługą medialną wizyty w Bastogne i w Hamm prosimy o wypełnienie formularza akredytacyjnego do 6 grudnia 2019 roku (piątek) do godz. 10.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/wizyta

Na uroczystości w Bastogne w Belgii akredytacje zbierają organizatorzy poprzez link: https://accreditation.belgium.be/en/bastogne do 9 grudnia (poniedziałek) do godz. 9.00. Uwaga: realizacja telewizyjna głównych uroczystości, które odbędą się w Bastogne, będzie zorganizowana przez EBU. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w miejscu uroczystości organizatorzy przewidują ograniczoną liczbę przedstawicieli mediów.

Source: President of Poland in Polish