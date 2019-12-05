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Сенатор принял участие в работе сессии Народного Хурала Республики.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в работе сессии Народного Хурала Республики.

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Региональные парламентарии рассмотрели 25 вопросов, в том числе вопросы «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», «Об особенностях установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории города Северобайкальска, Северо-Байкальского, Муйского и Закаменского районов Республики Бурятия». Внесены изменения в законы «Об образовании в Республике Бурятия», «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия».

Значительное внимание было уделено принятию закона «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», которому предшествовала серьезная работа над документом депутатов Народного Хурала и Правительства Республики Бурятия. Так, на будущий год в Республике Бурятия расходная часть республиканского бюджета прогнозируется на уровне 67 миллиардов 337,6 миллионов рублей. При этом на развитие образования и науки в 2020 году планируется потратить 16 миллиардов 310,4 миллионов рублей, на развитие здравоохранения 14 миллиардов 2,2 миллиона рублей, на социальную поддержку граждан 8 миллиардов 141,2 миллиона рублей.

«Бюджет обеспечит устойчивый рост Бурятии по всем основным направлениям и является социально-ориентированным, что актуально на данном этапе развития республики. На первый план выходит задача эффективного использования средств, что положительно отразится на уровне жизни и благосостояния людей», — подчеркнул сенатор.

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