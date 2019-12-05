Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Байконур05.12.2019 13:00

Выживание космонавтов в степи зимой

Штатным районом посадки спускаемого аппарата корабля «Союз» является степь Казахстана. И не всегда получается так, что экипаж приземляется именно в том месте, где его ждут поисково-спасательные службы. Малейшая нештатная ситуация при спуске может привести к многокилометровому отклонению от запланированной точки посадки.

В план подготовки космонавтов к экстремальным видам деятельности включены тренировки по действиям экипажа в случае нештатной посадки в степи зимой, которые проходят на Байконуре с 25 ноября по 6 декабря 2019 года. Специалисты отмечают, что отчасти новый вид подготовки схож с тренировками, которые проходили в тундре под Воркутой, но всё-таки есть отличия.

Первыми опробовать «выживание в степи» отправился экипаж инструкторов Центра подготовки космонавтов (командир — Александр Герман, бортинженеры — Руслан Ельцов и Александра Тюрина).

«Основное, с чем пришлось бороться экипажу, — это холод, — поделился Александр Герман. — Материала для розжига костра практически нет, а ночью температура доходила до минус 15 градусов. Но всё прошло штатно. Так что космонавты отправились на тренировку в уверенности, что рекомендации, которые мы им даём, работают».

Первыми двухсуточную тренировку по действиям экипажа в случае нештатной посадки в степи зимой прошли космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Николай Чуб и Пётр Дубров. По легенде спускаемый аппарат приземлился в нерасчётной точки казахстанской степи, и найти его сразу поисково-спасательные службы не смогли. «Капсула» лежит на боку, т.е. ложементы находятся практически в вертикальном положении, что не очень удобно, к тому же надо контролировать уровень углекислого газа в замкнутом пространстве. Поэтому космонавты переодеваются из скафандров «Сокол» в полётные костюмы и выбираются наружу, чтобы оценить обстановку.

«Выживание в степи представляет собой комбинацию факторов из тренировок в лесисто-болотистой местности зимой и в пустыне летом, — поделился командир первого условного экипажа Сергей Кудь-Сверчков. — Минусовая температура, сильно пониженная ветром, отсутствие дров и естественных укрытий, ограниченное количество воды. Но у нас опытный экипаж. И Пётр Дубров, и Николай Чуб проходили выживания в лесу зимой и в пустыне, поэтому мы представляли, что нас ждёт, и заранее обсудили тактику действий».

Как пояснил начальник отдела ЦПК Анатолий Забрусков, одной из особенностей данного вида тренировок является активное использование космонавтами тренажёра СА как для переодевания, отдыха, так и для постройки укрытия с применением парашютной ткани, строп парашюта и медицинских накидок.

«В отличие от леса, тут работы немного, — рассказал Сергей Кудь-Сверчков. — С одной стороны, хорошо, что не потеешь, пить не хочется, с другой — и не согреваешься. Нужно быть аккуратным и грамотно выбирать режим деятельности, так как, если вспотеешь, сушить одежду на скромном огне, разведённом в степи, невозможно. В качестве укрытия для сна мы попробовали разные варианты. Пробовали спать в спускаемом аппарате, где для отдыха комфортно может разместиться только один человек. Строили укрытие из парашюта, выкладывали многослойную подстилку из медицинской накидки и гидрокомбинезона „Форель“, чтобы не спать на голой земле, находились максимально близко к костру, который развели благодаря найденным кустарникам и корням. Из-за холода ночью очень мало спали, досыпали днём по очереди».

«В течение тренировки первый экипаж чувствовал себя хорошо, ребята были полны сил и мотивированы на прохождение выживания, — подытожил Анатолий Забрусков. — Более того, они высказали интересные предложения по поводу состава носимого аварийного запаса (НАЗ), которые мы будем продвигать при составлении НАЗа для корабля нового поколения. Любые тренировки, которые мы проводим в различных климатогеографических зонах, предполагают гораздо больший объём работ и напряжённость экипажа, чем это потребуется в реальности. Это делается специально, чтобы заложить в космонавтов уверенность, что они смогут справиться с любой нештатной ситуацией, и где бы они ни оказались при приземлении, смогут сохранить себе жизнь и здоровье».

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Видео: Центр подготовки космонавтов

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