В Белгородской области по искам прокуратуры заблокирован доступ к запрещенной информации, размещенной в сети Интернет

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Вейделевского района Белгородской области в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 12 сайтов, на страницах которых размещена информация о дистанционной продаже дипломов об образовании и школьных аттестатов.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в Российской Федерации запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Статьей 327 УК РФ установлена уголовная ответственность за подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа.

По результатам проверки прокуратурой района в Октябрьский районный суд г. Белгорода направлено 12 административных исковых заявлений о признании информации запрещенной к распространению. В ноябре текущего года иски рассмотрены и удовлетворены.

Решения направлены в Федеральную службу Роскомнадзора для включения в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

В результате принятых мер прокурорского реагирования доступ к сайтам заблокирован.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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