В. Городецкий: Для реализации постановлений СФ по итогам Дней регионов проведена большая работа на федеральном уровне и в субъектах РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили вопросы выполнения шести постановлений Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития регионов.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области провел совещание на тему «О реализации постановлений СФ, принятых в рамках проведения Дней субъектов РФ в СФ».

Смотрите также

Сенатор обратил внимание, что итоговое совещание по вопросу реализации постановлений Совета Федерации, принятых в рамках проведения Дней субъектов в Совете Федерации, в частности, Республики Бурятия, Республики Татарстан, Республики Мордовия, Забайкальского края, Мурманской и Ярославской областей.

«Этому обсуждению предшествовала работа Комитета по мониторингу реализации постановлений. Вопросы о предварительных итогах выполнения некоторых из них мы рассматривали на заседаниях нашего Комитета. Это постановления по Республике Бурятия и Забайкальскому краю», — проинформировал Владимир Городецкий. «От шести субъектов РФ получена информация, анализ которой свидетельствует о том, что проведена большая работа, как на федеральном уровне, так и в регионах. Многие вопросы, которые ставились в рамках Дней субъектов в Совете Федерации, удалось решить».

Не все рекомендации получили стопроцентное выполнение

Вместе с тем, Владимир Городецкий констатировал, что не все рекомендации получили стопроцентное выполнение и доведены до логического конца. «Многие рекомендации, заложенные в рассматриваемых постановлениях, имеют долгосрочный характер. Срок достижения конечного результата по ним далеко выходит за рамки отчетных дат документов, на основании которых мы проводим сегодняшнее совещание Цель нашего совещания — совместными усилиями преодолеть существующие препятствия».

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

1 из 25

Владимир Городецкий

2 из 25

Сергей Кисляк и Владимир Литюшкин

3 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

4 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

5 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

6 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

7 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

8 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

9 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

10 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

11 из 25

Татьяна Кусайко

12 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

13 из 25

Сергей Меликов и Баир Жамсуев

14 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

15 из 25

Вячеслав Наговицын

16 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

17 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

18 из 25

Сергей Кисляк

19 из 25

Сергей Михайлов

20 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

21 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

22 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

23 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

24 из 25

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

25 из 25

Сенатор напомнил, что постановления Совета Федерации не имеют какого‑либо срока действия. «В любой момент, как только возникнут какие‑то трудности мы сможем вернуться к рассмотрению того или иного вопроса и оперативно подключиться к решению проблемы», — подчеркнул Владимир Городецкий.

В ходе мероприятия выступили представители руководства Республики Мордовия, Республики Бурятия, Республики Татарстан, Забайкальского края, Ярославской и Мурманской областей. Они остановились на самых важных, самых приоритетных вопросах, по которым действительно нет движения, или есть существенные препятствия в их выполнении.

В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации, представители профильных федеральных министерств и ведомств, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

MIL OSI