В. Лукин принял участие в Твери в публичных слушаниях о параметрах областного бюджета

Source: Russia – Council of the Federation

Задача мероприятия — вовлечь в процесс обсуждения главного финансового документа общественность, руководство муниципальных образований, экспертное сообщество.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области, Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин ЛукинВладимир Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области в ходе рабочей поездки в Тверскую область принял участие в публичных слушаниях «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области на 2020 год и на период до 2024 года и параметрах проекта областного бюджета Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов».

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Задача слушаний — на только осветить параметры бюджета, но и максимально вовлечь в процесс обсуждения главного финансового документа общественность, руководство муниципальных образований, экспертное сообщество.

Проект областного бюджета разработан с учетом основных целей по достижению экономического роста и повышения уровня жизни граждан. Это отвечает выдвинутой губернатором области Игорем Руденей РуденяИгорь МихайловичГубернатор Тверской области стратегической задаче выйти на качественно новый уровень развития Тверской области. Впервые бюджет региона перешагнет порог в 74 миллиарда рублей.

Как отметил Владимир Лукин, геополитическое положение области на основных магистралях между Москвой и Санкт-Петербургом, потенциал человеческих ресурсов и финансовых средств, природно-культурная привлекательность Тверской земли создают предпосылки для инновационного рывка.

Он выразил уверенность, что публичные слушания станут не формальным мероприятием, а творческой площадкой, и намеченные программы будут успешно реализованы.

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