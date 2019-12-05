В Марий Эл после принятых прокуратурой мер погашен долг перед субъектом малого бизнеса по исполненному контракту на сумму 5 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Параньгинского района Республики Марий Эл провела проверку по обращению директора ООО «Гранит», работающего в строительной сфере, о неисполнении администрацией муниципального района обязательств по муниципальному контракту.

Установлено, что названная строительная фирма-подрядчик не получила своевременно оплату за работы по строительству школы в деревне Ильпанур. Предусмотренные муниципальным контрактом строительные работы полностью выполнены подрядчиком в декабре 2018 года и по акту приняты администрацией района. Отдельные этапы работ исполнены и приняты заказчиком в феврале 2017 года.

Общая задолженность перед подрядчиком-субъектом малого бизнеса за выполненные работы превысила 5 млн рублей.

Несмотря на принятое судебное решение о взыскании задолженности, заказчик не принимал реальные меры к полному ее погашению.

Прокуратура района направила представление в адрес главы администрации муниципального района и потребовала незамедлительно погасить задолженность по выполненному муниципальному контракту.

В настоящее время задолженность перед субъектом малого бизнеса полностью погашена.

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