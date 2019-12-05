Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области Виктор Павленко принял участие в IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.

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Сенатор отметил, что это один из основных общественных форумов, посвященных развитию Арктической зоны Российской Федерации. Главная тема для обсуждения — новая законодательная основа государственной политики в Арктике. «Мы даем оценку ключевым документам, которые определят развитие Арктической зоны России на десятилетия вперёд».

По словам парламентария, важнейшим вопросом остается обеспечение стратегических интересов России на трассе Северного морского пути, который является национальной транспортной магистралью страны.

Контроль за судоходством у наших берегов — вопрос национальной безопасности

«Контроль за судоходством у наших берегов — вопрос национальной безопасности. Поэтому я поддерживаю законодательную инициативу закрепления за государством функции по лоцманскому обеспечению торгового мореплавания», — сказал Виктор Павленко.

Он пояснил, что наличие частных лоцманских компаний в стратегически важных портах и акваториях, в том числе расположенных на Северном морском пути, является дестабилизирующим фактором. Действующее законодательство не обязывает их владельцев использовать лоцманский сбор для закупки специфического лоцманского оборудования, снабжения и позволяет им в любой момент на своё усмотрение прекратить деятельность по проводке судов и тем самым блокировать работу портов.

Виктор Павленко рассказал, что предлагаемые изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ предусматривают создание федерального автономного учреждения — единой государственной лоцманской службы.

«Это обеспечит достаточный уровень безопасности мореплавания во всех морских портах России, прозрачность расходования лоцманского сбора, и главное — государственный контроль за проводкой судов. Служба выступит в качестве компетентной лоцманской власти, что упростит вопросы профессиональной подготовки и контроля за квалификацией морских лоцманов, повысит их статус и социальную защищённость», — подчеркнул сенатор.

В форуме принимают участие около 2500 делегатов из 40 субъектов РФ, включая все арктические регионы. Свои делегации на мероприятие направили 22 страны Евросоюза, БРИКС и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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