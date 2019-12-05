В. Смирнов: Нужно повышать вовлеченность общественных молодежных организаций в реализацию национальных проектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный региональным практикам вовлечения молодежных организаций в сферу общественного контроля за реализацией нацпроектов.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области провел «круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов».

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Сенатор отметил, что участие в этом процессе молодежи крайне важно. «Дорожные карты по всем национальным проектам уже есть, они утверждены Правительством страны. Но, как показывают исследования социологов, вовлеченность самого общества в реализацию этих проектов весьма небольшая. Это касается привлечения общественных организаций, институтов гражданского общества в качестве соучастников, соорганизаторов», — сказал Виктор Смирнов.

Парламентарий напомнил, что в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию отмечалось, что нацпроекты будут способствовать достижению нового качества жизни для всех поколений россиян. «Естественно, это возможно только в том случае, если молодежь будет активно вовлечена в этот процесс», — считает законодатель.

«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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Виктор Смирнов

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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Дина Оюн

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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Виктор Смирнов

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении общественного контроля за реализацией нацпроектов»

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По его словам, ряд успешных примеров подобной работы молодежных организаций уже есть, но в дальнейшем эту деятельность необходимо расширять. В частности, они могли бы более активно участвовать в общественном контроле за реализацией таких нацпроектов, как «Экология», «Демография», «Образование», «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и др.

Руководитель проектного офиса по реализации федерального проекта «Чистый воздух» Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Власов в ходе мероприятия рассказал о лучших практиках молодежных организаций в экологической сфере. «Так, реализуется общественно-просветительский проект «Экологический патруль», цель которого – повысить экологическое образование, сформировать экологическую культуру у детей школьного возраста».

Член Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Кировской области Роман Гараев проинформировал о действующей в регионе системе молодежного участия в общественном контроле, в частности, в сферах экологии и образования.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева, ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края член Комитета СФ по международным делам Алексей Орлов, ОрловАлексей Маратовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва член Комитета СФ по социальной политике Сергей Горняков, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области представители федеральных и региональных органов государственной власти, молодежных парламентов субъектов РФ, образовательных и общественных организаций, молодежных объединений.

По итогам «круглого стола» разработаны рекомендации в адрес федеральных органов исполнительной власти, направленные на более активное вовлечение молодежных организаций в проведение общественного контроля за реализацией нацпроектов.

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