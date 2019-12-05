В управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе совместно с Университетом прокуратуры России проведен семинар по вопросам состояния законности в сфере ЖКХ

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня в г. Ростове-на-Дону под руководством заместителей Генерального прокурора Российской Федерации Андрея Кикотя и Дмитрия Демешина, а также ректора Университета прокуратуры России Оксаны Капинус проведен научно-практический семинар «Актуальные вопросы обеспечения законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и защиты прав граждан-участников долевого строительства жилья».

В мероприятии приняли участие научные работники Университета прокуратуры России, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, первые заместители (заместители) прокуроров субъектов Российской Федерации в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сотрудники региональных и специализированных прокуратур.

В ходе совещания обсуждены вопросы организации и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства при переселении граждан из аварийного жилья, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, при обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами и ценообразовании в этой сфере ЖКХ.

Участники проанализировали методику проведения прокурорских проверок в сфере долевого строительства жилья, обсудили проблемные вопросы обеспечения законности в деятельности застройщиков, органов государственной власти и местного самоуправления, а также пути восстановления прав обманутых дольщиков.

На примере конкретных регионов рассмотрены результаты прокурорской работы в указанных сферах. Обсуждены вопросы квалификации уголовно-наказуемых деяний соответствующих категорий, поддержания государственного обвинения по уголовным делам о таких преступлениях.

Участники семинара обменялись мнениями по актуальным вопросам. По итогам обсуждения планируется издание сборника выступлений и методических рекомендаций для практического применения на территории регионов всей страны.

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