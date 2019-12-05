И. Каграманян: На конференции «Медицина и качество» ежегодно проходит высокопрофессиональный обмен мнениями

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в XII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество – 2019».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2019».

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Сенатор отметил, что ежегодно на площадке конференции проходит подведение итогов развития системы российского здравоохранения, высокопрофессиональный обмен мнениями и определение перспектив работы медицинских организаций в области качества на следующий год.

«Конференция стала площадкой для обмена опытом передовых клиник, определения вектора преобразований в отрасли и формирования системы, соответствующей международным стандартам качества», — сказал в своем выступлении Игорь Каграманян.

Парламентарий напомнил, что 12 лет назад Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) инициировала проведение этой ежегодной конференции. «Эта инициатива сразу была поддержана Министерством здравоохранения России и Федеральным фондом ОМС. Растущее с каждым годом число участников конференции доказывает заинтересованность профессионалов в выбранном формате».

Сенатор поблагодарил коллектив Росздравнадзора во главе с Михаилом Мурашко, подчеркнув, что Служба одной из первых применила в своей работе риск-ориентированный подход.

В работе конференции приняли участие представители федеральных и региональных профильных министерств, руководители государственных и частных медицинских учреждений, региональных департаментов, управлений здравоохранения, фармацевтических компаний, научного и экспертного сообщества.

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