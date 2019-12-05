И. Фомин: В России чётко обозначилась тенденция развития инклюзивного туризма

Source: Russia – Council of the Federation

В настоящее время всё большее внимание в нашей стране уделяется вопросам обеспечения прав лиц с ограничениями по здоровью, их интеграции в общество, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области принял участие во Всероссийской конференции по развитию доступного (инклюзивного) туризма.

В своем выступлении сенатор отметил, что в настоящее время всё большее внимание в стране уделяется вопросам обеспечения прав лиц с ограничениями по здоровью, их интеграции в общество. «Немаловажное значение в интеграции этой категории населения в современное общество будет играть обеспечение возможностей для отдыха и туризма».

Игорь Фомин принял участие во Всероссийской конференции по развитию доступного (инклюзивного) туризма

Игорь Фомин рассказал участникам мероприятия о Стратегии развития туризма до 2035 г. По его словам, документ содержит комплекс мер, которые будут способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации.

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Парламентарий также сообщил, что сейчас проходит финальную стадию согласования План мероприятий по реализации Стратегии развития туризма.

В Плане мероприятий по реализации Стратегии развития туризма будет шесть блоков, в каждом из которых учтены вопросы развития туризма для маломобильных групп населения

Сенатор проинформировал, что в рамках рабочей группы по социальному туризму, которая была специально создана при Координационном совете по развитию туризма при Правительстве РФ, была проделана большая работа по разработке предложений в План мероприятий.

«Практически все наши предложения были учтены Министерством экономического развития РФ в данном Плане. В частности, в нем будет шесть блоков, в каждом из которых учтены вопросы развития туризма для маломобильных групп населения», — сказал Игорь Фомин.

Законодатель подчеркнул, что в России чётко обозначилась тенденция развития инклюзивного туризма — как на уровне теоретического осмысления проблемы, так и на уровне практической реализации.

Организаторами Конференции выступили Федеральное агентство по туризму и Ассоциация туроператоров России. Мероприятие прошло в рамках Международного форума «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные технологии».

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