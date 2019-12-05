Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное05.12.2019 15:14

Координационный совет по качеству ИСРД

В НПО Энергомаш состоялось плановое заседание Координационного совета по качеству интегрированной структуры ракетного двигателестроения. Заседание прошло в формате видеоконференции под председательством заместителя генерального директора — директора по качеству НПО Энергомаш Василия Марфина.

Были заслушаны доклады главного инженера НПО Энергомаш Андрея Борисова, главного технолога НИИМаш Александра Безумова, главного инженера КБХА Сергея Юхневича, начальника отдела менеджмента качества, стандартизации и сертификации Марины Барановой по организации контроля соблюдения технологической дисциплины на предприятиях интегрированной структуры ракетного двигателестроения.

Руководители обменялись опытом по совершенствованию входного контроля материалов и ПКИ с точки зрения их обеспечения сертификатами соответствия, а также обсудили связанные с этой темой вопросы. Заместителем директора по качеству НИИМаш Павлом Хорьковым был подготовлен доклад о рисках в части качества закупаемой продукции, возникающих в ходе исполнения требований федерального законодательства.

Еще одним вопросом, который обсудили в рамках заседания, стали перспективы развития управления качеством интегрированной структуры ракетного двигателестроения с учетом современных требований и вызовов. В рамках этой темы с докладом выступила Елена Семенова, главный специалист центра корпоративной системы менеджмента качества. Предложения, сформулированные в докладе, относятся как к определению подхода к корпоративной СМК в целом, так и к улучшениям отдельных направлений её развития. О предложениях по улучшению практики проведения аудитов в холдинге доложил начальник отдела аудиторов НПО Энергомаш Андрей Антонов.

В завершение заседания состоялась презентация нормативного документа, который будет устанавливать единый порядок работ по формированию Политики и Целей интегрированной структуры в области качества. Также было решено проработать вопрос о целесообразности выпуска корпоративного нормативного документа, регламентирующего претензионную работу внутри интегрированной структуры ракетного двигателестроения.

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