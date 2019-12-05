К. Косачев: Отношения России и Японии развиваются в позитивном направлении

Source: Russia – Council of the Federation
Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с Послом Японии в Российской Федерации.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Тоёхисой Кодзуки.
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Т. Кодзуки
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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Т. Кодзуки
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Константин Косачев
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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Т. Кодзуки
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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Т. Кодзуки
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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Т. Кодзуки
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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Т. Кодзуки
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Константин Косачев
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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Т. Кодзуки
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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Т. Кодзуки
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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Т. Кодзуки
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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Т. Кодзуки
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Российско-японские отношения не стоят на месте и развиваются, отметил глава Комитета СФ. «В наших отношениях присутствует динамика, происходит много позитивных событий», — сказал Константан Косачев, отметив необходимость регулярных встреч на различных уровнях.
В наших отношениях присутствует динамика, происходит много позитивных событий
Сенатор сообщил, что Совет Федерации заинтересован в активизации контактов с Японией по парламентской линии, в том числе на уровне профильных комитетов.
Тоёхиса Кодзуки отметил, что Япония стремится к продолжению диалога с Россией.
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Константан Косачев и Тоёхиса Кодзуки обсудили широкий круг вопросов, касающийся планов мероприятий Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, очередного заседания Совета губернаторов России и Японии.
В этой связи также затрагивались темы межрегиональных связей и межпарламентских контактов, включая предварительные сроки и места проведения встреч.
«Мы заинтересованы в активизации российско-японских парламентских связей, так как контакты между парламентариями могут служить поиску решений в укреплении межгосударственных отношений», — подчеркнул Константин Косачев.