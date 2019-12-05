К. Косачев провел встречу с Послом Австралии Г. Миханом

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и глобальной повестки дня.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом.

Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и глобальной повестки дня.

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Глава Комитета СФ обратил внимание, что сейчас не самое простое время в российско-австралийских отношениях. Вместе с тем, он уверен, что у двух стран достаточно широкая повестка дня для обсуждения и сотрудничества. «Мы считаем Австралию очень важным участником международных процессов как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в более глобальном контексте. И наша убежденная позиция заключается в том, что сотрудничество в рамках АТР не должно носить дискриминационного характера ни для одной из стран».

Считаем Австралию очень важным участником международных процессов

При этом Константин Косачев отметил готовность к восстановлению диалога с коллегами-парламентариями из Австралии. Сенатор считает замораживание межпарламентского диалога одним из наименее удачных решений Запада. «В настоящее время мы встречаемся с коллегами из Австралии в основном на площадках международных форумов. Ближайшая возможность – очередная сессия АТПФ, которая пройдет в середине января в вашей стране».

Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Константин Косачев

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом

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Грейм Михан заявил, что верит в большой потенциал развития отношений между Россией и Австралией в самых разных сферах.

Он приветствовал тот факт, что российская делегация будет участвовать в работе 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.

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