К. Косачев провел встречу с Послом Австралии Г. Миханом

Source: Russia – Council of the Federation
Стороны обменялись мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и глобальной повестки дня.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом.
Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и глобальной повестки дня.
Смотрите также
Глава Комитета СФ обратил внимание, что сейчас не самое простое время в российско-австралийских отношениях. Вместе с тем, он уверен, что у двух стран достаточно широкая повестка дня для обсуждения и сотрудничества. «Мы считаем Австралию очень важным участником международных процессов как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в более глобальном контексте. И наша убежденная позиция заключается в том, что сотрудничество в рамках АТР не должно носить дискриминационного характера ни для одной из стран».
Считаем Австралию очень важным участником международных процессов
При этом Константин Косачев отметил готовность к восстановлению диалога с коллегами-парламентариями из Австралии. Сенатор считает замораживание межпарламентского диалога одним из наименее удачных решений Запада. «В настоящее время мы встречаемся с коллегами из Австралии в основном на площадках международных форумов. Ближайшая возможность – очередная сессия АТПФ, которая пройдет в середине января в вашей стране».
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
1 из 14
Константин Косачев
2 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
3 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
4 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
5 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
6 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
7 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
8 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
9 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
10 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
11 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
12 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
13 из 14
Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Греймом Миханом
14 из 14
Грейм Михан заявил, что верит в большой потенциал развития отношений между Россией и Австралией в самых разных сферах.
Он приветствовал тот факт, что российская делегация будет участвовать в работе 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.