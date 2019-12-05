М. Павлова приняла участие в церемонии вручения призов победителям кинофестиваля «Надежда» в Челябинске

Source: Russia – Council of the Federation

Фестиваль проводится среди заключенных, которые снимают фильмы.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в церемонии вручения призов победителям кинофестиваля «Надежда» в Челябинске.

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Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня защиты прав человека. Кинофестиваль проводится среди заключенных, которые снимают фильмы. В роли актеров, режиссеров выступают сами заключенные, а также сотрудники ГУФСИН и общественные организации.

Торжественная церемония закрытия фестиваля по уже сложившейся традиции прошла в одном из учреждений УИС региона. На этот раз им стала женская исправительная колония №4.

В «Надежде-2019» участвовали 34 работы: из Тверской, Пензенской, Липецкой, Кировской, Тамбовской, Архангельской, Томской, Вологодской и Ивановской областей, а также Республики Мордовия, Республики Татарстан, Республики Саха (Якутия), Пермского и Камчатского края. В финал прошли 10 лучших картин.

Эти фильмы показывают, насколько сильно бывают разорваны социальные связи между людьми

На церемонии присутствовали начальник ГУФСИН России по Челябинской области, генерал-майор внутренней службы Виктор Брант, представители общественных организаций, члены жюри конкурса.

«Эти фильмы показывают, насколько сильно бывают разорваны социальные связи между людьми. И миссия фестиваля, в том числе и в том, чтобы помочь заключенным обрести новые смыслы в жизни. Каждый раз, проводя его, мы пытается достучаться до людских сердец», — подчеркнула Маргарита Павлова.

Фильмы оценивало высококвалифицированное жюри, председателем которого ежегодно является Павел Сумской, доцент Уральского федерального университета, соучредитель Школы Кино и ТВ.

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