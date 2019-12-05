Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#ExoMars-202005.12.2019 15:30

Научная аппаратура посадочной платформы ExoMars-2020 доставлена в ESA

Специалисты Института космических исследований Российской академии наук и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 20 ноября 2019 года завершили операции по упаковке комплекса научной аппаратуры посадочной платформы космического аппарата ExoMars-2020.

23 ноября авиарейсом оборудование доставлено в международный аэропорт Милана для последующей доставки в Thales Alenia Space Italy (г. Турин, Италия). Затем оборудование будет отправлено в Thales Alenia Space France (г. Канны, Франция).

В декабре 2019 года на территории TASinF в Каннах запланированы работы по проведению входного контроля комплекса научной аппаратуры после транспортировки, установка на аппарат, а также проведение электрических испытаний в составе ExoMars-2020.

В комплекс научной аппаратуры входят:

13 приборов общим весом 45 кг, обеспечивающих долговременный мониторинг климатических условий на марсианской поверхности на месте посадки;

исследование состава атмосферы Марса во время спуска и на поверхности;

изучение распространенности воды в подповерхностном слое;

изучение внутренней структуры Марса;

исследование взаимодействия атмосферы и поверхности;

мониторинг радиационной обстановки на месте посадки.

Комплекс научной аппаратуры разработан под руководством Института космических исследований. Одиннадцать научных приборов созданы в России, два — в научных организациях Европы. Аппаратура будет установлена на посадочной платформе космического аппарата ExoMars-2020, которая после схода марсохода «Розалинд Франклин» (создаётся под руководством Европейского космического агентства) будет в течение одного марсианского года работать как долгоживущая стационарная научно-исследовательская станция.

Миссия ExoMars-2020 — второй этап крупнейшего международного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и на поверхности планеты. НПО Лавочкина является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля с посадочной платформой.

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