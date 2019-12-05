На приеме граждан во Владимирской области О. Хохлова обсудила газификацию индивидуальных домов, обустройство дорог и другие вопросы

Source: Russia – Council of the Federation

По всем обращениям, поступившим в ходе приема, готовятся запросы в региональные и местные органы власти.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области провела прием граждан в рамках рабочей поездки в регион.

На прием к сенатору пришли жители с вопросами, в том числе по газификации жилых домов, получению жилья, по обустройству дороги в частном секторе и многими другие. «Понятно, что это «болевые точки» для каждого заявителя, люди десятки лет ждут продвижения очереди на получение жилья, не могут решить вопрос по подключению газа к индивидуальному дому, асфальтированию проезжей части дороги на окраинных улицах города и так далее», — прокомментировала ситуацию Ольга Хохлова.

Ольга Хохлова провела прием граждан

Также к сенатору обратилась исполнительный директор православной гимназии. Состоявшийся разговор вышел за рамки одного учебного заведения, затрагивалась вся сфера образования в регионе, в частности, кадровые вопросы. Сенатор отметила, что эта тематика обсуждается в Совете Федерации, вырабатываются предложения по решению проблем.

К законодателю пришли представители общественной организации, которые предложили создать в субъекте РФ приют для беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. «Как куратору проекта «Крепкая семья» во Владимирской области тема поддержки демографии, повышения рождаемости мне особенно близка. Инициатива о создании приюта для беременных женщин заслуживает внимания. Обсудить все аспекты этой проблемы мы сможем на специальном совещании с участием представителей Владимиро-Суздальской епархии, областных департаментов социальной защиты населения, здравоохранения и образования в ближайшее время», — отметила сенатор.

Как отметила Ольга Хохлова, по всем обращениям, поступившим в ходе приема, готовятся запросы в региональные и местные органы власти. «Будем разбираться, постараемся помочь».

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