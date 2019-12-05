Сегодня в «Эфире» судебный процесс по уголовному делу о хищении средств, выделенных на строительство автодорог, а также спартакиада работников прокуратуры в Новосибирске

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Новгородской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группы, похищавших средства, выделенные на строительство и содержание автодорог регионального значения. Подробности в рубрике «В процессе».

О том, как проходила IV Спартакиада работников органов прокуратуры, которую ежегодно организовывают прокуроры-сибиряки, станет ясно в рубрике «Дело жизни».

Программа «Эфир» на четверг 5 ноября 2019 года:

· Дело жизни. IV Новосибирская Спартакиада работников органов прокуратуры.

· Бизнес вправе. V Восточный экономический форум. Защита бизнеса на всех стадиях контрольно-надзорной деятельности.

· Криминальный тренд. Судебный штраф как шанс на новую жизнь: условия и особенности применения меры уголовно-правового характера.

· Открытый форум. V Восточный экономический форум. 210 статья УК РФ. Настоящее и будущее правоприменения.

· В процессе. Дорожное дело. Суд вынес приговор по уголовному делу о хищении денежных средств при строительстве автомобильных дорог в Новгородской области (заместитель начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Новгородской области Георгий Жуков).

· Генеральная линия. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев объявил предостережения работодателям в связи с невыплатой заработной платы.

· В процессе. Шпионская история в письмах. О результатах рассмотрения судом уголовного дела в отношении гражданина Норвегии Ф. Берга.

· Логика закона. Цикл передач «25-летие Конституции Российской Федерации и современные органы прокуратуры». Творим право.

· В процессе. Нюрнберг. Процесс которого могло не быть.

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