Т. Кусайко: На выездном заседании правительства Мурманской области обсуждались актуальные для региона социально-экономические вопросы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в мероприятии, прошедшем в городе Ковдоре Мурманской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в выездном заседании правительства региона. Мероприятие прошло в г. Ковдоре под председательством губернатора Андрея Чибиса. ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области

Татьяна Кусайко приняла участие в выездном заседании правительства региона

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Татьяна Кусайко приняла участие в выездном заседании правительства региона

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Татьяна Кусайко приняла участие в выездном заседании правительства региона

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Татьяна Кусайко приняла участие в выездном заседании правительства региона

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Татьяна Кусайко приняла участие в выездном заседании правительства региона

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Татьяна Кусайко и Константин Долгов

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Сенатор отметила, что велась прямая трансляция заседания, в том числе в соцсетях. «Считаю, что это положительный момент для жителей области, которые в реальном времени могут видеть, как работает правительство, какие обсуждаются вопросы и принимаются решения».

Парламентарий сообщила, что в ходе заседания рассматривались параметры областного бюджета на предстоящие три года, вопросы уборки территорий в городах региона, а также единовременной денежной выплаты многодетным семьям вместо предоставления им земельных участков.

Главными направлениями расходов бюджета Мурманской области на 2020 г. и плановый период до 2022 г. станут здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, комфортная городская среда, цифровизация, образование и жилищное строительство

Глава региона сообщил, что главными направлениями расходов бюджета Мурманской области на 2020 г. и плановый период до 2022 г. станут здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, комфортная городская среда, цифровизация, образование и жилищное строительство.

Татьяна Кусайко проинформировала членов регионального правительства о своей деятельности в Совете Федерации, направленной на совершенствование законодательства в целях развития региона.

По словам сенатора, Мурманская область была в числе четырех регионов, которые не получили федеральные средства на компенсацию в связи с изменениями минимального размера оплаты труда (МРОТ). «По итогам проделанной совместной работы на трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений было принято положительное решение относительно нашего региона», — сказала парламентарий.

В заседании приняли участие представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области члены областного правительства, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, ДубовойСергей МихайловичПредседатель Мурманской областной Думы главы муниципальных образований региона, представители прокуратуры и ряда других структур.

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