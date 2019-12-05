Форум «Доброволец России»

Source: President of Russia – Kremlin

Форум добровольцев проходит со 2-го по 5 декабря в Сочи и приурочен ко Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тысячи участников из России и зарубежья.

В рамках форума состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Награды была удостоена Инесса Клюкина за реализацию проекта «Творческая инклюзивная студия «Э-моция». Премию победительнице вручил Владимир Путин.

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В.Путин: Здравствуйте, дорогие мои! Здравствуйте, дорогие друзья!

Поздравляю вас с праздником – с Днём волонтёра!

Мне всегда – хочу это подчеркнуть, – всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами, и скажу почему. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне.

Я сейчас только встречался с вашими коллегами (наверное, некоторые уже успели сюда перебраться). Понятно, что вы занимаетесь самыми разными вопросами. Это и помощь пожилым людям, это и помощь детям, которые нуждаются в вашей моральной поддержке, вы работаете в хосписах. Вы занимаетесь восстановлением объектов культуры, нашего культурного наследия, занимаетесь защитой экологии. Поддерживаете ветеранов, что очень важно, особенно в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все это очень важно.

Но знаете, о чем я подумал: такая деятельность важна всегда и везде, а в наше время – особенно. Почему? Потому что мы переживаем период бурного технологического развития, новой технологической революции. Кажется, что машина может теперь полностью заменить человека во всем. И какое понятие сейчас распространено – искусственный интеллект.

Да, он может быть даже эффективнее человека в чем-то, но он искусственный. В нем нет того, что присуще человеку, нет сердца, души, нет сострадания. А у вас, у всех у нас, оно есть. А у таких людей, как вы, оно наиболее ярко выражено, что представляет для всех нас особую ценность, потому что это и есть фундамент существования самого человека и человечества.

Мы находимся с вами в Сочи, именно здесь был дан мощный толчок развитию волонтерства и добровольчества в нашей стране в период сочинской зимней Олимпиады. А сейчас волонтёров в нашей стране более 15 миллионов человек, это огромная армия.

Конечно, волонтеры работают бескорыстно, но все-таки в праздничный день у нас принято дарить подарки. Хочу проинформировать вас о том, что принято решение удвоить грант на поддержку проводимого конкурса «Доброволец России».

Поздравляю вас с праздником и желаю вам всего самого хорошего. Спасибо вам большое!

Церемония награждения.

И.Клюкина: Добрый день!

Хочу выразить огромную благодарность всем, кто оценил наш проект. И я хочу поздравить вас с праздником, потому что каждый из вас меняет жизнь всех людей, с кем соприкасается. С праздником, ребята!

Я хочу сказать спасибо человеку, благодаря которому мы движемся вперед – нашему космическому режиссёру Неле Суркиной. Благодарю тебя, я знаю, ты слышишь.

Творческая инклюзивная студия «Э-моция» – это люди: наши участники, волонтеры, благодаря которым рождаются наши спектакли, и конечно, наши зрители.

Все мы разные, но все мы люди, и если мы будем делать то, что мы любим, и то, во что мы верим, мы найдем близких по духу людей и обязательно будем менять мир к лучшему.

С праздником еще раз! Привет из Казани. Творчество победит! Всем любви.

В.Путин: Поздравляю всех лауреатов! Еще раз с праздником вас, дорогие!

MIL OSI