Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное#Прогресс МС-13#Космодромы#Байконур05.12.2019 16:15

ЦУП готов к запуску корабля «Прогресс МС-13»

Центр управления полётами ЦНИИмаш завершил плановые работы по подготовке к управлению полётом грузового корабля «Прогресс МС-13». Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 6 декабря 2019 года в 12:34:11 мск с космодрома Байконур.

Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в ЦУП приступят к управлению полётом корабля после его отделения от третьей ступени носителя. Расчётное время выведения «грузовика» на заданную орбиту — 12:42:59 мск.

Сближение корабля «Прогресс МС-13» с Международной космической станцией и причаливание к стыковочному отсеку «Пирс» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских членов экипажа МКС.

Кораблю «Прогресс МС-13» предстоит доставить на борт станции около двух с половиной тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. Кроме того, космонавты получат новое полотно беговой дорожки БД-2, предназначенной для сохранения физической формы экипажа в условиях невесомости.

Трансляция пуска будет доступна в разделе «Онлайн трансляции» с 11:45 мск 6 декабря.

MIL OSI