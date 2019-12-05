Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел заседание, на котором обсужден ход реализации Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В Совете Федерации прошло заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей на тему «О реализации Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Юрий Воробьев

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Сергей Мартынов и Александр Ракитин

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Виктор Бондарев

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Виктор Бондарев и Юрий Воробьев

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Михаил Моисеев

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Ольга Ковитиди

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Сергей Мартынов и Александр Ракитин

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Михаил Козлов

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Михаил Моисеев

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Франц Клинцевич

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Крым Казаноков

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Таймураз Мамсуров и Франц Клинцевич

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

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Заседание провел заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области В мероприятии также приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» Михаил Моисеев, сенаторы.

«Бережное отношение к памяти погибших защитников Отечества всегда было отличительной чертой нашего народа, а достойное содержание памятников и установление имен павших – священным долгом», — сказал Юрий Воробьев, открывая совещание.

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По словам сенатора, в настоящее время на территории Российской Федерации находится более тридцати одной тысячи воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, более двенадцати тысяч воинских захоронений — за пределами России. «Важно продолжить работу по составлению полного перечня военно-мемориальных объектов и воинских захоронений».

Вице-спикер обратил внимание на необходимость активнее поддерживать работу поисковиков.

Законодатель предложил еще раз внимательно проанализировать нормативную правовую базу, обеспечивающую поисковое движение, и, если потребуется, предложить поправки для ее совершенствования.

Погибшие воины сложили головы, защищая Родину, и основную заботу за сохранение памяти о них должно взять на себя государство

Юрий Воробьев отметил, что российским законодательством в основном сформирована система мер, касающаяся сохранности и содержания воинских захоронений. Вместе с тем, по мнению сенатора, возложение обязанностей по содержанию воинских захоронений только на органы местного самоуправления не вполне корректно. «Погибшие воины сложили головы, защищая Родину, и основную заботу за сохранение памяти о них должно взять на себя государство».

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области акцентировал внимание на вопросах преемственности памяти об участниках Великой Отечественной войны. «Важно, чтобы память сохранялась в семейных архивах, становилась предметом обсуждения в школе и в обществе», — подчеркнул сенатор. Он поднял тему единого подхода к событиям Великой Отечественной войны в школьных учебниках.

«Юбилей Победы должен стать не только праздником, но поднять чувство патриотизма во всем обществе», — сказал сенатор.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич КлинцевичФранц Адамовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области предложил обобщить имеющийся у некоторых сенаторов положительный опыт организации в регионах поисковой работы и содержания воинских захоронений, и обратиться к членам СФ и депутатам ГД с предложением распространить этот опыт в субъектах РФ, представителями которых они являются в парламенте.

Участники заседания, среди которых были представители Министерства обороны РФ, Российского военно-исторического общества, ДОСААФ России, Российского союза ветеранов, поисковых отрядов, обсудили дополнительные меры, которые следует принять для того, чтобы военно-мемориальная работа достигла должного уровня.

Выработаны рекомендации, которые после доработки будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства, органы местного самоуправления.

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