А. Чернецкий: Уральский федеральный университет успешно развивает научную деятельность

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Наблюдательного совета УрФУ.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, член Наблюдательного совета Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области принял участие в работе наблюдательного совета, где были подведены основные итоги года и даны рекомендации по развитию научной деятельности ВУЗа.

Ученые университета в 2019 году выполнили заказов по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам на сумму 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил проректор по науке университета Владимир Кружаев. Проректор отметил, что публикационная активность исследователей вуза выросла: на 25 процентов в базах данных, индексируемых Web of Science, и на 16 процентов — в Scopus. Таким образом, ожидается, что по итогам уходящего года ученые выпустят 3700 публикаций (без пересечений в базах).

Три научных журнала УрФУ вошли в базы Scopus в 2019 году. Еще на один подана заявка. Развитие журнальных проектов университета члены совета признали успешным. Они рекомендовали руководству университету усиливать работу по интернационализации научных исследований, по организации совместных исследований с зарубежными университетами, по привлечению на обучение в УрФУ зарубежных аспирантов, а также по внедрению эффективных контрактов с профессорско-преподавательским составом, способствующих вовлечению их в научную и опытно-конструкторскую деятельность.

Уральский федеральный университет в своем развитии сделал ставку на стратегические академические единицы, созданные на базе ведущих институтов вуза

Также Аркадий Чернецкий принял участие в заседании инвестиционного комитета УрФУ, который распределил средства на развитие стратегических академических единиц (САЕ) университета в рамках программы повышения глобальной конкурентоспособности российских университетов «5–100».

«Уральский федеральный университет в своем развитии сделал ставку на стратегические академические единицы, созданные на базе ведущих институтов вуза, — отметил Аркадий Чернецкий. — Инвестиционный комитет, в состав которого входят члены наблюдательного совета и ректората УрФУ, принимает решение о финансовой поддержке, исходя из результатов работы подразделений и планов на следующий год. Признано, что более других успешно развивают проекты институт естественных наук и математики, химики, гуманитарии, физтех. Но и у остальных институтов есть хороший потенциал для развития. Мы сформулировали для них рекомендации».

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