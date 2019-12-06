В Воронежской области осуждены члены организованной преступной группы за сбыт наркотических средств на территории нескольких регионов Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 6 декабря 2019 года, Левобережный районный суд г. Воронежа Воронежской области вынес приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы в составе из восьми человек в возрасте от 22 лет до 41 года, в том числе трех женщин. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере). Двое осужденных также признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере).

Как установлено судом, за период осуществления своей незаконной деятельности с августа 2016 года по февраль 2017 года организованная преступная группа занималась сбытом героина в различных регионах Российской Федерации, в том числе на территории г. Брянска, г. Орла, г. Воронежа, г. Борисоглебска Воронежской области, а также Краснодарского края и Карачаево-Черкесской Республики.

Преступная деятельность осужденных, которые выполняли роль так называемых «закладчиков» наркотических средств в тайниках на территории вышеуказанных городов с целью последующего сбыта наркозависимым лицам, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении лица, выполнявшего роль вербовщика, судом ранее уже вынесен обвинительный приговор, согласно которому последнему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры Левобережного района г. Воронежа, приговорил виновных к различным срокам лишения свободы от 6 до 10 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.

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