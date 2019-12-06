В Калмыкии трое мужчин осуждены за побег из исправительной колонии и угон автомобиля

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Яшкульский районный суд Республики Калмыкия вынес приговор по уголовному делу в отношении трех граждан, отбывавших наказание в исправительной колонии. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства группой лиц по предварительному сговору)

Судом установлено, что злоумышленники, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии, расположенной в п. Яшкуль Яшкульского района республики в сентябре 2019 года совершили побег из исправительного учреждения. При этом они угнали автомобиль. Спустя 5 часов сбежавшие были задержаны сотрудниками полиции на территории Наримановского района Астраханской области.

В соответствии с позицией государственного обвинителя виновные приговорены к лишению свободы на сроки от 4 лет и 2 месяцев до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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