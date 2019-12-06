В Коми юридическое лицо по итогам прокурорской проверки оштрафовано на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Воркуты Республики Коми провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. По ее итогам ООО «БТ», зарегистрированное в г. Санкт-Петербурге, привлечено к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В ходе проверки установлено, что заместитель главного врача Воркутинской больницы скорой медицинской помощи получила от ООО «БТ» незаконное денежное вознаграждение в размере 82 тыс. рублей за лояльное отношение и гарантированное заключение контрактов по поставке лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечебного учреждения.

Прокурор г. Воркуты возбудил в отношении ООО «БТ» дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Постановлением мирового судьи Паркового судебного участка г. Воркуты ООО «БТ» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Уголовное дело в отношении заместителя главного врача Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ), находится на рассмотрении Воркутинского городского суда.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI