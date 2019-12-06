В Москве состоялся Волейбольный турнир, посвященный Дню юриста, в котором приняли участие работники органов прокуратуры Российской Федерации и любители волейбола Московской нотариальной палаты

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Москве в спортивном комплексе «Луч» состоялся однодневный открытый межрегиональный турнир по волейболу с участием семи команд, сформированных из работников органов прокуратуры Российской Федерации и любителей волейбола Московской нотариальной палаты.

Наряду с работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур г. Москвы и г. Санкт-Петербурга в мероприятии приняли участие сотрудники прокуратур Республики Башкортостан, Республики Карелия, Республики Татарстан, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Ленинградской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей, студенты Университета прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета, институтов прокуратуры МГЮА имени О.Е. Кутафина и УрГЮУ. Также на церемонии открытия соревнования тепло встретили аплодисментами сибирячек Евгению Губа, Инну Колоскову и Светлану Капустину, представлявших соответственно прокуратуры Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской области, проделавших большой путь, чтобы принять участие в состязании.

В женском турнире, проходившем в столице в шестой раз, победу одержали представительницы Приволжского федерального округа. Они в решающем матче кругового турнира оказалась чуть сильнее коллектива представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур Республики Карелия, Ивановской, Тульской областей и студенток образовательных организаций.

Мужской турнир в рамках празднования дня юриста проводился в четвертый раз. В нем второй год подряд первенствовала сборная прокуратур Центрального федерального округа. В финальном матче, уступая со счетом 0:2 команда нашла в себе силы переломить ход поединка и в пятом решающем сете взяла верх над командой прокуратуры г. Москвы.

Лучшими игроками турнира, организованного силами Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры г. Москвы признаны Ильнара Фардиева (прокуратура Республики Татарстан) и Дмитрий Щеголев (прокуратура Владимирской области).

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