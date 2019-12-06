В Приморском крае по иску Находкинского транспортного прокурора суд приостановил деятельность стивидорной компании, осуществлявшей перевалку угля с нарушением экологического законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Находкинский транспортный прокурор в целях обеспечения благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения города Находки Приморского края, а также исключения вредного воздействия на окружающую среду обратился в суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности акционерного общества «Порт Восточные ворота – Приморский завод».

Основанием для вмешательства послужили результаты прокурорской проверки установившей, что АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» длительное время не принимало мер к устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, исполнению предписаний контролирующих органов и решений суда, увеличивая при этом объемы перевалки угля.

Вопреки требованиям закона хозяйственная деятельности в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством, склад хранения сыпучего груза не оборудован подпорными стенками. Сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря без утверждения соответствующих нормативов, с превышением предельно допустимых концентраций вредных и загрязняющих веществ.

В результате угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки, причинялся вред морской экосистеме.

Находкинский городской суд Приморского края 5 декабря 2019 года исковые требования транспортного прокурора удовлетворил, деятельность предприятия по перевалке угля приостановлена до устранения нарушений санитарных и экологических требований.

Решение суда в законную силу не вступило.

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