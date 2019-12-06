В Совете Европы организована выставка плакатов и видеороликов, поступивших в рамках Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Делегация Генеральной прокуратуры Российской Федерации во главе с первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Александром Буксманом принимает участие в 84-м пленарном заседании Группы государств против коррупции (ГРЕКО), проходящем 2 – 6 декабря 2019 г. в Страсбурге (Франция).

В рамках данного мероприятия и в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, российская делегация организовала в здании Совета Европы выставку антикоррупционных плакатов участников Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Кроме того, участникам пленарного заседания продемонстрированы лучшие видеоролики, представленные конкурсантами.

В этом году география конкурса значительно расширена. Инициативу Генеральной прокуратуры Российской Федерации поддержали коллеги не только из государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции, но и стран БРИКС.

Конкурс объединил молодежь из Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Южной Африки. В рамках конкурса поступило более 22 тысяч работ.

Выставка продемонстрировала отрицательное отношение подрастающего поколения к такому негативному социальному явлению, как коррупция.

Работы молодежи вызвали живой интерес со стороны представителей делегаций других стран и работников Совета Европы.

Итоги этого конкурса будут подведены 9 декабря 2019 г. в Москве в здании Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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