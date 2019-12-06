В Ставропольском крае после принятия мер прокурорского реагирования 235 работникам выплачено свыше 4,5 млн рублей задолженности по заработной плате

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Петровского района Ставропольского края при проведении проверки в деятельности ООО «Агрофирма «Победа»» и ООО СХП «Заря» выявила нарушения требований законодательства об оплате труда.

Установлено, что в обществах с ограниченной ответственностью образовалась задолженность в сумме более 4,5 млн рублей в результате невыплаты 235 работникам заработной платы за октябрь – ноябрь 2019 года.

С целью устранения выявленных нарушений и погашения образовавшейся задолженности прокурором руководителям сельскохозяйственных предприятий внесены представления.

Кроме того, в отношении коммерческих организаций и их должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, задолженность по заработной плате полностью погашена.

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