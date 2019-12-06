В Хакасии по инициативе прокуратуры многодетным семьям выплачена задолженность по мерам социальной поддержки в размере 2,7 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Хакасия в ходе надзорной деятельности выявила нарушения законодательства в сфере социальной поддержки многодетных семей.

Установлено, что в нарушение требований законодательства задолженность по 38 заявлениям граждан о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и получение образования ребенком (детьми), по которым со дня принятия решения об их удовлетворении истекло свыше 30 дней, составляла в общей сумме 2,7 млн рублей.

В результате неисполнения правительством Республики Хакасия расходных обязательств нарушались права семей, имеющих трех и более детей, на своевременное получение дополнительной меры социальной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий и получение образования детьми.

В связи с этим прокурором Республики Хакасия в адрес главы Республики Хакасия внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого задолженность по мерам социальной поддержки перед многодетными семьями погашена.

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