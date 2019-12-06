В. Харлов принял участие в открытии в Ульяновске XI бизнес-форума «Деловой климат в России»

Source: Russia – Council of the Federation

Форум позволяет обсудить проекты и ключевые вопросы, направленные на улучшение делового климата региона, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области Вадим Харлов ХарловВадим Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области принял участие в открытии XI бизнес-форума «Деловой климат в России».

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Сенатор отметил, что мероприятие проходит в регионе по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова МорозовСергей ИвановичГубернатор Ульяновской области с 2009 г. Ежегодно в нем принимают участие более 2000 предпринимателей, делегации более чем из 15 регионов Российской Федерации и других стран.

На церемонии вручены дипломы победителям и участникам ежегодных конкурсов «Инженер года-2019» и «Инвестор года».

«Вовлечение в предпринимательскую деятельность молодых людей, введение в образовательную программу основ предпринимательства – одна из главных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — отметил Вадим Харлов.

С целью подведения итогов уходящего года и выработке стратегии развития на будущее прошло пленарное заседание, в котором приняли участие предприниматели, представители органов государственной власти, общественных объединений предпринимателей, Ульяновской торгово-промышленной палаты, институтов развития регионов.

В ходе работы форума были организованы различные дискуссионные, тематические площадки, «круглые столы».

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