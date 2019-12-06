Г. Карелова: Рабочая группа продолжает мониторинг предложений по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия

Source: Russia – Council of the Federation

Нам важно услышать мнение всех заинтересованных в решении этого вопроса, подчеркнула вице-спикер СФ.

Рабочая группа продолжает мониторинг предложений, поступивших на портал Совета Федерации, по законопроекту «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».

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Об этом заявила заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере предупреждения семейно-бытового насилия Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Как отметила вице-спикер СФ, впервые – до внесения законопроекта в Государственную Думу – предложено всем заинтересованным лицам и организациям принять участие в обсуждении законопроекта и направить свои предложения и замечания до 15 декабря 2019 года.

Общественные обсуждения – это обычная практика в Российской Федерации

По ее словам, общественные обсуждения – это обычная практика в Российской Федерации, когда проекты наиболее значимых федеральных законов проходят публичные слушания. Такую процедуру уже проходили федеральные законы «О полиции», «Об образовании в Российской Федерации».

Вместе с тем Галина Карелова отметила, что по состоянию на 6 декабря 2019 г. поступило более пяти тысяч комментариев.

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