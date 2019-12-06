Е. Зленко провела панельную сессию «Женщины в Арктике» на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Source: Russia – Council of the Federation

Участники обсудили роль женщин в развитии Арктических территорий, меры социальной поддержки женщин Арктики региона.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа выступила модератором панельной сессии «Женщины в Арктике» на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проводится с 5 по 7 декабря в Санкт-Петербурге.

«Сегодняшний разговор очень важен, потому что мы, абсолютно разные женщины из разных стран мира, вновь объединены одним интересом к Арктике, её развитию, перспективам и истории», — подчеркнула сенатор.

Елена Зленко выступила модератором панельной сессии «Женщины в Арктике» на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Как отметила Елена Зленко, женщины с давних времен принимали активное участие в освоении и развитии Арктики, в научных экспедициях и промышленных проектах, зимовали на полярных станциях и покоряли Северный полюс. Официально первой советской женщиной-полярницей стала участница экспедиции ледокола «Седов» – ученый географ, комсомолка Нина Рябцева-Демме. Позднее многие арктические профессии начали набирать популярность среди женщин.

Сегодня женщины не только формируют Арктическую повестку, но и активно занимаются законотворчеством

«Сегодня женщины не только формируют Арктическую повестку, но и активно занимаются законотворчеством. Готовят свои предложения в отдельные статьи законов и программ в части мероприятий, которые будут проводиться в Арктической зоне. И в этом смысле очень важны взаимные коммуникации, взаимный обмен мнениями, выработка позиции относительно очень важных принципов государственной политики в Арктике», — сказала парламентарий.

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Безусловно, считает сенатор, очень важны и вопросы гендерной политики, нам интересно и важно — как эта политика реализуется в других странах», — сказала парламентарий.

«У нас в ЯНАО есть программа «Кочевая школа», когда учитель преподает не в школе, а в чуме, в жилище коренных народов Севера — ненцев, кочует вместе с ними по тундре. Данный проект предназначен помочь коренным малочисленным народам Ямала, сохраняя традиционные формы хозяйствования, родной язык и национальную культуру, в то же время получать полноценные общеобразовательные знания. Этот пилотный проект вместе с Министерством просвещения мы курируем с моими коллегами из Арктических субъектов», — рассказала Елена Зленко.

На мероприятии с докладами выступили заместитель председателя – руководитель отделения Мировой океан и Арктика Совета по изучению производительных сил ВАВТ Светлана Липина, директор департамента по северным и полярным отношениям Министерства иностранных дел Канады Ютта Варк, доктор наук Института океанологии Польской академии наук Агнешка Бещинска-Моеллер, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Нина Вейсалова, проректор по работе с филиалами и международной деятельности ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», член Президиума АРОО «Совет женщин Архангельской области» Елена Смягликова.

Все озвученные в ходе панельной сессии предложения войдут в Резолюцию, которая будет разработана по итогам Форума.

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