Крутой спрыгнул с вопроса ОГП по сдаче суверенитета

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Лидеры ОГП были записаны к нему на прием с жестким заявлением Политсовета ОГП против интеграции.

У каждого беларусского чиновника есть часы приема, у заместителя премьер-министра РБ Д. Н. Кругого такой прием был запланирован на 6 декабря, о чем черным по белому было написано в графике приема на сайте Совета министров.Члены Политсовета ОГП Антонина Ковалева и Лев Марголин записались на этот прием, чтобы обсудить с вице-премьером вопросы интеграции.

Однако прием Крутого без вякого предупреждения и извещения об этом был отменен, его экстренно заменили: вместо ответственного за дорожные карты и интеграцию Д. Н. Крутого посадили министра экономики Беларуси – без имени-фамилии и фото. Смотрите, как это выглядит на скриншоте с сайта Совета министров.

То есть Крутому нечего сказать людям, он не нашел ничего лучшего, как просто спрыгнуть. Вот так идет итеграция, вот так действуют чиновники, решая судьбу страны.Члены Политсовета были намерены вручить вице-премьеру заявление, в котором, в частности Политсовет ОГП напоминает,

что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ (ст. 3 Конституции РБ), поэтому :

– в случае любых попыток аншлюса (хоть силовым путем, хоть путем экономического поглощения) народ Беларуси имеет право отстаивать свою независимость любыми способами и средствами;– любые действия должностных лиц Республики Беларусь, в том числе подписание документов, подрывающих экономический или политический суверенитет Республики Беларусь, будут расцениваться как государственная измена.

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