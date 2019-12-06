К. Косачев: В Совете Федерации заинтересованы в поступательном развитии отношений России и Грузии

Source: Russia – Council of the Federation

К. Косачев провел встречу с грузинским государственным и политическим деятелем Н. Бурджанадзе.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с лидером партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

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«Парламентарии заинтересованы в поступательном развитии российско-грузинских контактов», — сказал Константин Косачев.

По его оценке, в настоящее время отношения между Россией и Грузией находятся не в лучшем состоянии. «Но народы двух стран ожидают иного и политики должны отвечать на общественный запрос».

Встреча Константина Косачева с лидером партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе

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Встреча Константина Косачева с лидером партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе

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Встреча Константина Косачева с лидером партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе

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В этой связи сенатор отметил некоторые практические вопросы, требующие, по его словам, быстрого решения. Среди них – облегчение визовых процедур с российской стороны, восстановление авиасообщения, решение вопросов, связанных с тарифными ограничениями на поставки ряда товаров.

«Есть конкретная повестка, которая может обсуждаться на разных уровнях, в разных форматах», — подчеркнул сенатор.

Нино Бурджанадзе выразила уверенность в том, что политики могут найти позитивную повестку в интересах двух государств.

«Накопились проблемные вопросы, которые невозможно решить в один момент, но их можно и нужно решать на основе взаимного уважения законных интересов», — отметила Нино Бурджанадзе.

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