Л. Талабаева обсудила на приеме граждан вопросы предоставления жилья, охраны здоровья, школьного образования

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в рамках рабочей поездки сенатора в Приморский край.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в ходе рабочей поездки в регион провела личный прием граждан.

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В мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания Игорь Шауфлер и председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Обращения граждан касались предоставления жилья, охраны здоровья, школьного образования. Представитель пожилого пациента обратился к сенатору за предоставлением высокотехнологичной кардиологической медицинской помощи. Людмила Талабаева оказала содействие в этом вопросе, пациенту предложена госпитализация для плановой операции.

Улучшение качества лечения пациентов старшего поколения является приоритетным в Приморском крае

Один из вопросов заявителей касался сложностей во взаимоотношениях между учителем и школьником. Для разрешения конфликтной ситуации организовано привлечение специалистов Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Владивостока.

Во время приема граждан также была решена проблема, связанная с направлением ветерана в гериатрический центр госпиталя.

«Улучшение качества лечения пациентов старшего поколения является приоритетным в Приморском крае», — подчеркнула Людмила Талабаева. Завершая прием граждан, сенатор отметила, что в ходе рабочих поездок в Приморье будет стараться принимать как можно большее число граждан, нуждающихся в помощи.

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