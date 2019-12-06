Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Протон-М#Экспресс-80#Экспресс-10306.12.2019 17:50

На Байконур отправлена ракета «Протон-М»

В ночь на пятницу, 6 декабря 2019 года, из ГКНПЦ им. М.В. Хруничева отправлены блоки ракеты-носителя «Протон-М» по программе запуска российских космических аппаратов серии «Экспресс».

В соответствии с государственным контрактом на транспортировку средств выведения в интересах российского спутникового оператора ФГУП «Космическая связь» из ракетно-космического завода ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на космодром Байконур отправлены блоки ракеты-носителя «Протон-М» и головной обтекатель для кластерного запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

Все мероприятия, связанные с отправкой средств выведения производства ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, прошли штатно.

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