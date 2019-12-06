Павел Сорокин: “Инвентаризация запасов задала правильный вектор для реформирования госполитики в сфере недропользования и налогообложения”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 6 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в авторской колонке для журнала “Энергетическая политика” рассказал об итогах первого этапа инвентаризации нефтяных месторождений, сделанных из него выводах и необходимых изменениях в законодательстве.

По словам Павла Сорокина, необходимость пересмотра подхода к работе со зрелыми месторождениями назрела уже назрела.

“Если не предпринять мер, уже в 2021‒2022 годы добыча в стране начнет снижаться, за чем последует спад инвестиций и налоговых поступлений. Для сохранения и развития важнейшей на сегодня отрасли экономики нельзя бесконечно придумывать и раздавать новые льготы под каждый отдельный случай. Понимать наперед, какой России нужен уровень добычи для покрытия своих обязательств перед потребителями и наполнения бюджета, невозможно без сбора и подробного анализа всех имеющихся и применяющихся налоговых инструментов”, – отметил он.

Поручение председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о проведении инвентаризации, дифференциации и оценки новых стимулов освоения нефтегазовых запасов стало логическим решением дальнейшего развития отрасли. Как отметил Павел Сорокин, за последние 10 лет усредненный показатель дебита новых скважин в Западной Сибири в среднем снизился на 34%, при этом средняя обводненность выросла с 33% до 50%.

Расчеты, проведенные в рамках первого этапа инвентаризации, должны стать основой для оценки дифференциации налоговых условий и новых стимулов, моделированию работы тех или иных льгот в сильно изменившихся за последние 10 лет макроэкономических реалиях. Благодаря проведению комплексной описи льгот, регуляторы смогут изучить экономику поддерживаемых месторождений и понять, в каких случаях эффективнее применять те или иные методы налогообложения, добавил Павел Сорокин.

К началу декабря Минприроды при участии Минэнерго завершило первый этап инвентаризации месторождений. В дальнейшем, согласно дорожной карте, на основании полученных данных, Министерству энергетики необходимо провести поэтапную оценку сложившейся дифференциации налоговых условий геологического изучения, разведки и добычи нефтяного сырья на суше и континентальном шельфе страны для различных недропользователей, а после приступить к подготовке предложений по дополнительному стимулированию увеличения объемов добычи нефти в России.

По словам заместитель Министра, расчеты в рамках инвентаризации должны стать базой для оценки льгот и предложений по стимулированию отрасли.

“Но важно отметить, что это осложняется рядом факторов. Так, не все компании-­недропользователи предоставили актуальные данные по анализируемым проектам. В итоге, месторождений с устаревшими «вводными» набралось 327 штук, то есть больше половины – в таком случае, оценка производилась по утвержденным еще в 2016–2018 годах проектным документам. При этих условиях качество оценки рентабельности запасов является низким, эффективность изменения налоговых условий оценить тяжело, не говоря уже о главной задаче – оценке влияния льгот и преференций, предусмотренных действующим законодательством России, на рентабельность проектов по разработке таких месторождений углеводородного сырья”, – отметил он.

При этом, наиболее важным с точки зрения эффекта на отрасль выводом из первого этапа инвентаризации может стать новый подход к оценке экономики разработки месторождений.

“Так, методика проведения инвентаризации, утвержденная Минприроды и согласованная Минэнерго, предусматривает возможность оценки месторождений на нескольких уровнях детализации: как на уровне эксплуатационных объектов – как правило, это одна или несколько залежей, разрабатываемых единой сеткой скважин – так и на уровне каждой отдельной скважины эксплуатационного фонда. Второй подход представляется, с одной стороны, наиболее точным, а с другой – наиболее трудновыполнимым. Между тем, учет по каждой скважине имеет гораздо большую эффективность. Он позволяет провести дифференциацию экономики бурения в рамках каждого эксплуатационного объекта и выделить нерентабельные скважины, которые в действующих макроэкономических и налоговых условиях компании не стали бы вводить в эксплуатацию”, – подчеркнул Павел Сорокин.

В то же время, по мнению замглавы Минэнерго России, успешность подхода может быть гарантирована лишь в том случае, когда все участники процесса будут понимать – льгота может являться эффективной только при обеспечении минимальной нормы доходности инвестора и суммарно положительном эффекте на инвестиции и доходы государства, количество рабочих мест, локализацию оборудования и другие параметры.

“Проводимая инвентаризация запасов задала правильный вектор для реформирования государственной политики в сфере недропользования и налогообложения нефтяной отрасли. Фактически, нами совершен первый значительный шаг по повышению прозрачности и эффективности. По итогам инвентаризации будет прорабатываться целый пул необходимых нормативных правовых актов для совершенствования предоставления данных государству, а также формироваться план работ для создания инструментов и условий по постепенному переходу на цифровую экспертизу запасов”, – подчеркнул Павел Сорокин.

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