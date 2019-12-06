После рассмотрения представления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина семь должностных лиц Ространснадзора привлечены к дисциплинарной ответственности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе выявило нарушения законодательства о государственном контроле (надзоре) в Северо-Уральском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Ространснадзора.

Выявлены случаи необоснованной организации его должностными лицами контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов при отсутствии оснований для их проведения в силу фактического прекращения предприятиями транспортной деятельности.

Документы, оформляемые по итогам проверок транспортных организаций, не во всех случаях содержали полный объем требуемой информации об их осуществлении.

Акты о невозможности проведения проверок поднадзорных субъектов зачастую составлялись спустя длительное время после начала проверочных мероприятий и содержали противоречивые сведения об основаниях принятых решений.

В отдельных случаях не соблюдались сроки уведомления предпринимателей о предстоящих проверках, а в материалах отсутствовали подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы проверяемых.

Кроме того, установлены факты непринятия мер к своевременному привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности за невыполнение ранее выданных предписаний и неуплату наложенных административных штрафов.

Также выявлены отдельные случаи несоблюдения требований при ведении Единого реестра проверок.

По результатам проверки заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин внес представление начальнику Северо-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора, которое рассмотрено и удовлетворено. Семь виновных должностных лиц контролирующего органа привлечены к дисциплинарной ответственности.

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