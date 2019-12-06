Председатель СФ провела ежегодное совещание со статс-секретарями

Source: Russia – Council of the Federation

Правительство и законодатели могут и должны работать скоординировано и эффективно – В. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела ежегодное совещание со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти на тему «О приоритетных направлениях законодательной деятельности и задачах органов государственной власти Российской Федерации в 2020 году».

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«Наше традиционное декабрьское совещание — хорошая возможность проанализировать итоги уходящего года и наметить дальнейшие перспективы. Между Советом Федерации и Правительством установилось конструктивное взаимодействие», — отметила глава СФ. «Это особенно важно, когда в стране полным ходом идёт реализация масштабных национальных проектов, успех которых невозможен без тесной координации действий исполнительной и законодательной ветвей власти».

Валентина Матвиенко напомнила, что по итогам февральской встречи Председателя Правительства РФ с членами Совета Федерации удалось решить целый ряд вопросов. В частности, было предоставлено дополнительное финансирование региональным театрам, в том числе детским, сделаны реальные шаги по борьбе с контрафактом питьевой воды, по совершенствованию законодательства в лесной отрасли. Эффективно применяется целый ряд инструментов взаимодействия. Это и «правительственные часы», и «открытые диалоги» с министрами, и реализация мер по итогам Дней субъектов Федерации в Совете Федерации. «В этом году мы традиционно получили серьёзное содействие Правительства в организации и проведении таких наших крупных мероприятий, как Международный гуманитарный Ливадийский форум, Форум социальных инноваций регионов, Форум регионов России и Беларуси».

Еще одним хорошим примером сотрудничества Валентина Матвиенко назвала деятельность Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и в целом в ходе выполнения мероприятий Десятилетия детства.

Председатель верхней палаты парламента отметила положительные результаты совместной работы в сфере законотворчества. В этом году приняты важные меры по поддержке семей с детьми, законы о социальном предпринимательстве, о судебных приставах. «Сдвинулся с мёртвой точки законопроект о запрете использования так называемых защитных кабин. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в ходе наших встреч, и в этом году получен положительный отзыв Правительства».

Приняты важные меры по поддержке семей с детьми, законы о социальном предпринимательстве, о судебных приставах

Спикер СФ поручила Комитету СФ по конституционному законодательству и государственному строительству в тесном контакте с Министерством юстиции РФ, Министерством внутренних дел РФ, всеми ответственными ведомствами продолжать эту работу и ускорить внесение документа в Государственную Думу.

Валентина Матвиенко рассчитывает, что в короткие сроки будет принята ещё одна инициатива СФ – о безопасном и здоровом питании детей. «Закон должен, в том числе, ввести маркировку пищевых продуктов. Перечень таких продуктов будет определяться Правительством. Прошу внимательно подойти к этому вопросу и не перегибать палку, маркируя всё подряд».

По словам главы СФ, в уходящем году реализованы важнейшие налоговые новации. Удалось решить острый для регионов вопрос по ограничению переноса прошлых убытков по налогу на прибыль. «Отдельно хочу отметить наше конструктивное взаимодействие при подготовке проекта бюджета, в результате которого многие предложения регионов, поддержанные Советом Федерации, были учтены».

В то же время, подчеркнула Валентина Матвиенко, всех продолжает беспокоить низкий уровень освоения средств и несоблюдение предельного уровня софинансирования расходов регионов на реализацию национальных проектов. Несмотря на определённые улучшения, по‑прежнему остаётся немало проблем с финансовой устойчивостью регионов. «Это связано и с дополнительными расходами в связи с принятием федеральных актов, и с условиями реструктуризации бюджетных кредитов, и с потерями от исключения движимого имущества из объектов налогообложения. Совет Федерации готов к предметному диалогу с Правительством по каждому из этих вопросов», — подчеркнула она.

Важной темой Председатель СФ назвала совершенствование действующей контрактной системы. «Надо честно признать, что в нынешнем виде 44-й закон сложно назвать эффективным. Знаю, что у Правительства есть конкретные предложения. В целом мы их поддерживаем, но рассчитываем, что будут учтены и предложения нашей палаты, выработанные по результатам парламентских слушаний. В частности, мы предлагаем внедрить такой способ закупки, как закупка малого объёма с использованием электронного магазина, а также внести в контрактную систему изменения, направленные на развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы».

По словам Валентины Матвиенко, ещё одной важнейшей задачей является развитие рынка интеллектуальной собственности. К 2024 году страна должна выйти на пятое место в мире по количеству заявок на изобретения. Такая цель поставлена в национальном проекте «Наука», напомнила она. «Достижение этого показателя зависит, в том числе, от эффективной работы института патентных поверенных. К сожалению, действующий в этой сфере федеральный закон носит исключительно рамочный характер и требует кардинального обновления».

В связи с этим Валентина Матвиенко проинформировала, что Советом по вопросам интеллектуальной собственности при СФ подготовлен законопроект, направленный на совершенствование деятельности патентных поверенных. Она обратилась к присутствующим представителям профильных министерств, прежде всего Министерству науки и высшего образования, подключиться к работе над законопроектом с целью его скорейшего принятия.

По словам главы СФ, ещё один злободневный вопрос касается «мусорной реформы». «Она стартовала в большинстве регионов. И из них поступают тревожные сигналы об острой нехватке современных комплексов сортировки и обработки коммунального мусора. Не везде выстроена работа операторов с управляющими компаниями и собственниками жилья. Люди жалуются на необоснованное завышение тарифов на вывоз мусора. Обращаюсь, к Минприроды. Коллеги, нужно как можно скорей навести в этой чувствительной сфере порядок».

Председатель СФ обратила внимание на другую острейшую для страны тему, над которой активно работает Совет Федерации, это ситуация в лесной отрасли. «Мы приветствуем создание правительственной межведомственной рабочей группы, которая занимается подготовкой новой редакции Лесного кодекса. Необходимо, чтобы она плотно взаимодействовала с парламентом и регионами».

Спикер СФ сообщила, что рабочей группой Совета Федерации под руководством Юрия Воробьева ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области подготовлены системные предложения, которые уже направлены в Правительство. Они, в первую очередь, касаются вопросов разграничения полномочий федеральных и региональных органов власти в сфере лесоустройства и закрепления государственной защиты лесников. Также необходимо навести порядок в терминологии.

По‑прежнему не всё гладко с работой над подзаконными актами, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Мы неоднократно говорили о необходимости формирования электронной базы, которая позволит отслеживать ход подготовки подзаконных актов. Тогда будет видно и понятно, почему срываются сроки и кто должен нести за это ответственность».

Кроме этого, отметила она, сохраняется проблема, связанная с необоснованно долгой подготовкой важных законопроектов. Например, пять лет тянется разработка законопроекта о трансплантации. «Два года мы не можем завершить работу по закону о многодетных семьях. Получено одобрение Председателя Правительства, однако согласование законопроекта «застряло» в профильных министерствах, прежде всего, в Министерстве труда и социальной защиты. Если есть обоснованные замечания, давайте их оперативно совместно отработаем».

Ещё одна наболевшая тема, считает Председатель СФ, связана с внесением принципиальных изменений в законопроекты между первым и вторым чтением. «С такими вещами надо бороться. Нужен какой‑то контролирующий механизм, не позволяющий кардинально менять концепцию законопроекта».

Глава СФ предложила Правительству совместно с комитетами Совета Федерации проработать конкретные меры по всем обозначенным проблемам. «Между законодателями и Правительством РФ должно быть отлаженное бесперебойное двустороннее движение. У нас есть и желание, и возможности работать скоординированно и эффективно», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко в своем выступлении отметил, что проводимые ежегодно подобные совещания очень полезны. «Хотел бы поблагодарить Совет Федерации, лично Председателя СФ Валентину Матвиенко за конструктивное взаимодействие, которое у нас наладилось».

Вице-премьер считает неудовлетворительной существующую ситуацию с подзаконными актами. «Мы сейчас создаем электронную базу, и в декабре у нас будет презентация этого программного продукта», — сообщил он.

Константин Чуйченко также подчеркнул необходимость наведения порядка в вопросе возможности внесения изменений в законопроекты, прошедшие первое чтение. «Мы внесли соответствующие изменения в Регламент Правительства и в Положение о законопроектной работе. Все изменения, которые Правительство готовит ко второму чтению, должны тоже быть рассмотрены на его заседании».

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков отметил, что у Государственной Думы сложились конструктивные рабочие отношения с Советом Федерации и Правительством в рамках комиссии по законотворческой деятельности и трехсторонней комиссии. Важно, что в бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. распределены законом практически все межбюджетные трансферты, отметил он.

Парламентарий рассказал о важнейших законопроектах, которые предстоит принять в 2020 г. Это законопроект о переселении граждан из аварийного жилищного фонда, несколько законопроектов по цифровой экономике.

Говоря о выполнении плана по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, Александр Жуков сообщил, что из 86 законопроектов приняты 66, по восьми инициатива разрабатывается. «Мы ждем изменений в законодательство, предусматривающих возможность получения гражданами комплексных государственных и муниципальных услуг, сгруппированных по основным жизненным ситуациям».

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров, ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики заместители Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Юрий Воробьев и Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области члены Совета Федерации, полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, представители министерств и ведомств.

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