Российские спортсмены лидируют в общекомандном зачёте Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

Source: Russia Ministry of Sport

5 декабря в Глазго (Шотландия) на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде завершился второй день соревнований, в который российские спортсмены выиграли шесть медалей.

Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева завоевали «золото» в смешанной комбинированной эстафете 4 х 50 м, установив рекорд мира – 1 минута 36,22 секунды.

Серебряными призёрами стали Илья Бородин (400 м, комплекс), Мария Каменева (100 м на спине), Михаил Вековищев (100 м, баттерфляй).

Бронзовые награды в копилку российской команды принесли Даниил Пасынков (400 м, комплекс) и Михаил Вековищев (200 м, вольный стиль).

Днём ранее россияне получили две золотые медали. Владимир Морозов выиграл «золото» на 50 м брассом с рекордом Европы – 25,51, а также победил в эстафете 4 х 50 м вольным стилем вместе с Владиславом Гринёвым, Климентом Колесниковым и Михаилом Вековищевым.

Российские спортсмены лидируют в общекомандном зачёте с тремя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Второе место занимают итальянцы (2-1-5), третье – голландцы (2-1-1).

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде завершится 8 декабря.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет спортсменов и тренеров сборной России с наградами Чемпионата Европы и желает новых высоких спортивных результатов и ярких побед!

Фото: Всероссийская федерация плавания

Пресс-служба Минспорта России

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