Состоялось заседание Президиума Международного делового конгресса

Source: Gazprom in Russian

Справка

Международный деловой конгресс (МДК) — международная неправительственная некоммерческая организация. В состав Конгресса входит 124 члена из 24 стран. В том числе «Газпром», OMV AG, Deutsche Bank, N.V. Nederlandse Gasunie, J.P. Morgan Bank International, KPMG, Mitsubishi, Mizuho Bank, Siemens, Shell, Equinor, Schneider Electric, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Total, Uniper, Wintershall Dea, «Сахалин Энерджи», «Сербиягаз» и другие.

Высший орган Конгресса — Общее собрание. Руководство организацией осуществляет Президиум в составе 51 человека. За решение оперативных вопросов отвечает Правление из восьми человек.

Конгресс занимается практическими вопросами экономического сотрудничества, разработкой предложений по устранению препятствий и созданию благоприятных условий для эффективного и безопасного ведения предпринимательской деятельности. Практическая работа МДК осуществляется в рамках восьми рабочих комитетов: «Энергетика», «Промышленность, инновации и перспективное развитие», «Законодательство, банки, финансы», «Информация и коммуникации», «Экология и здравоохранение», «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса», «Управление человеческими ресурсами», «Безопасность предпринимательства».

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