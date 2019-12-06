Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа приняла участие в IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.

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Сенатор выступила на панельной сессии «Сохраняя развиваем: коренные малочисленные народы Российской Федерации в Арктике». Парламентарий отметила, что в контексте обсуждения этой темы нельзя обойти стороной вопрос сохранения родного языка.

«Для коренных малочисленных народов родной язык – основополагающий этнообразующий признак, главная составляющая его национальной культуры. Этот язык обязательно должен изучаться в школе, а ответственность за его сохранение и развитие лежит на всем современном обществе. Необходимо взаимодействие органов государственной власти, образовательных организаций, семьи», — сказала Римма Галушина.

Для коренных малочисленных народов родной язык – основополагающий этнообразующий признак

По словам сенатора, существует целый ряд проблем, связанных с укреплением позиций языков коренных народностей, внедрением прогрессивных методик преподавания. В первую очередь, это касается нехватки учебников и учебно-методических пособий нового поколения, а также подготовки педагогических кадров по предметной области «Родной язык и родная литература».

«Для решения проблемы следует рассмотреть возможность подготовки учителей родного языка по сопряженным программам для получения сразу двух прикладных педагогических специальностей», — считает парламентарий.

В настоящее время, продолжила Римма Галушина, отсутствует точная статистика по языкам. В этой связи необходимо провести мониторинг всех проживающих в России этносов вместе со специалистами и составить соответствующий атлас языков.

Сенатор отметила, что в формировании этнической идентичности большую роль играет семья. «Именно семья влияет на становление этнической принадлежности ребенка. Однако нередки случаи, когда родители не в состоянии самостоятельно передать детям культурное, и в том числе языковое наследие своего народа».

По мнению парламентария, для сохранения традиционного образа жизни коренных народов необходимо направить усилия, в том числе, на разработку изменений в законодательство, связанных с особенностями реализации общеобразовательных программ в «кочевых школах». «Нужно выстраивать систему образования, не отрывая детей от семьи. В данном направлении можно использовать уже имеющийся опыт регионов».

Римма Галушина подчеркнула, что сохранение и развитие родных языков – одна из важнейших государственных задач на современном этапе.

По итогам панельной сессии подготовлена итоговая резолюция, в которую включены все предложения участников. Документ будет направлен в федеральные и региональные органы власти.

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