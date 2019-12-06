Т. Гигель: Вологодская область служит примером рационального использования государственных лесных ресурсов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии 24-й Международной выставки техники и оборудования «Российский лес» в Вологде, а также посетила деревообрабатывающий комбинат в городе Сокол.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользования Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в открытии 24-й Международной выставки техники и оборудования «Российский лес» в Вологде, а также посетила деревообрабатывающий комбинат в городе Сокол.

Татьяна Гигель приняла участие в открытии 24-й Международной выставки техники и оборудования «Российский лес» в Вологде

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Татьяна Гигель

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Татьяна Гигель приняла участие в открытии 24-й Международной выставки техники и оборудования «Российский лес» в Вологде

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Татьяна Гигель приняла участие в открытии 24-й Международной выставки техники и оборудования «Российский лес» в Вологде

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«Находясь в Вологодской области, которая входит сегодня в тройку лидеров по объемам заготовки и переработки древесины в России: здесь почти 80 процентов леса уходит на глубокую переработку, из которых 30 процентов отправляется на экспорт, начинаешь понимать, что развитие собственного производства в любой отрасли — задача вполне реальная», — отметила Татьяна Гигель.

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«Знакомясь с предприятиями по переработке древесины, мы убедились в том, что Вологодчина смогла организовать лучшую лесную площадку в России. Именно здесь начато строительство завода по производству CLT-панелей, в этом году запущен завод по производству клееной фанеры. Здесь ежегодно растут показатели, а гостей, желающих изучить опыт, становится больше. Кстати, количество нелегально заготовленной древесины ничтожно мало», — сказала парламентарий.

Знакомясь с предприятиями по переработке древесины, мы убедились в том, что Вологодчина смогла организовать лучшую лесную площадку в России

По словам Татьяны Гигель, большое впечатление на членов Экспертно–консультативного совета по лесной промышленности при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которые были в составе делегации от Совета Федерации в Вологде, также произвело знакомство с выставкой «Русский лес», — одной из крупнейших в России.

Сенатор считает, что пример Вологды показывает, как можно рационально использовать государственные лесные ресурсы, а также работать по программе импортозамещения, которая позволяет одному, отдельно взятому региону, добиваться впечатляющих результатов.

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