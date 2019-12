Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Konferencja pt. „Centra Usług Społecznych – Nowa Jakość Polityki Społecznej”

Source: President of Poland in Polish

11 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji pt. „Centra Usług Społecznych – Nowa Jakość Polityki Społecznej”.

Centra Usług Społecznych to nowa inicjatywa Prezydenta RP, która ma na celu ułatwić gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie „Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych”, dzięki czemu wsparcie będzie kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gmin, jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczeń usług społecznych zarówno do potrzeb mieszkańców gminy, jak również do własnych możliwości finansowych.

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 10 grudnia (wtorek) br. do godziny 12.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/cus

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 10.00.

Wejście akredytowanych dziennikarzy przez biuro przepustek Pałacu Prezydenckiego w godz. 10.30-10.45.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Kamil Kobyliński, tel.: 721 800 599.

MIL OSI