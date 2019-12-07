Переговоры с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

С российской стороны в переговорах приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов Антон Силуанов, заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козак, Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, помощник Президента Юрий Ушаков, Министр экономического развития Максим Орешкин.

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В.Путин: Александр Григорьевич, в своём очень коротком вступительном слове хотел бы сказать, что, во-первых, мы Вам благодарны за то, что Вы приняли приглашение и к нам приехали сегодня. Именно сегодня это важно, потому что завтра исполняется 20 лет Союзному договору.

Наши коллеги на правительственном уровне, министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее Договора о Союзном государстве, поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не выполнено в рамках этого документа, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами, в том числе имея в виду и наши отношения с другими нашими коллегами в рамках Евразэс, поговорить о перспективах. Мне кажется, что в этом смысле наша встреча сегодня является знаковой.

Выражаю Вам благодарность за то, что Вы сегодня здесь, в России. Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать всё для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только – и в социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важным, и получали бы заметные преимущества от этой интеграции.

Еще раз добро пожаловать.

А.Лукашенко: Владимир Владимирович, большое спасибо, во-первых, за приглашение, за прекрасную погоду здесь, в России.

Действительно, сегодня канун большого – не скажу, праздника – события, двадцатилетия. За эти 20 лет сделано немало, это известно. Немало предстоит сделать, мы это не скрываем. И Вы заметили, что наши правительства серьезно анализировали договор, смотрели, что можно сделать, что мы сегодня не можем делать, чтобы лишнюю работу не выполнять. Но и мы с Вами к этому вопросу обращались не единожды и, как Вы говорили, часто корректировали действия наших групп, наших команд по анализу и выработке некоторых планов дальнейшей интеграции наших государств.

Смотрел сейчас телевидение, все российские каналы пересмотрел, другие, перечитал Телеграм-каналы, как сейчас модно – все задаются вопросом в России: «А что Лукашенко туда едет, с чем он приехал вообще?» Я скажу, Владимир Владимирович, мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали, а надо было бы.

Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход анализа, как Вы сказали, нашего Договора, и не просим ничего, не настаиваем ни на чем, мы договорились давно. Развивая наш Договор, люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Всё. Равные условия – больше ничего не надо.

Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений. Вы как ученый, экономист, кандидат экономических наук понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши правительства.

Дмитрий Анатольевич сказал: всё, о чем не договоримся, есть куда отнести. Поэтому мы собрались, для того чтобы решить эти вопросы.

Спасибо еще раз за то, что пригласили сюда. Правда, тут, за забором, и мой дом, уютный и теплый, Вы были в нем, видели.

В.Путин: Рядышком.

А.Лукашенко: Поэтому я, можно сказать, в своем доме.

В.Путин: Спасибо большое.

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