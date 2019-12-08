В Сочи прошло совместное заседание коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 декабря, в Сочи (Краснодарский край) на территории Федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт» Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук провели совместное заседание коллегий федеральных спортивных ведомств двух стран.

«Наша совместная работа направлена на развитие спортивного сотрудничества в области проведения соревнований и совместных сборов для подготовки спортсменов, использования спортивной инфраструктуры в России и Белоруссии, проведения научно-практических конференций, выработки единых подходов по различным направлениям в спорте», – отметил Павел Колобков в беседе с представителями СМИ по итогам мероприятия.

«Практика совместных коллегий для выработки единых решений хорошо себя зарекомендовала, – подчеркнул глава Минспорта России. – Сегодня у нас была достаточно большая повестка. Мы подвели итоги работы за 2019 год и наметили планы проведения совместных спортивных мероприятий: как комплексных соревнований, так и по отдельным видам спорта».

«Мы поддержали инициативу руководства Союзного государства расширить направления сотрудничества. Вы знаете, что в этом году прошли Всемирная зимняя универсиада в Красноярске и Европейские игры в Минске. В их организации были задействованы представители российской и белорусской сторон, – добавил Министр. – Мы на практике реализуем совместные проекты, поддерживаем партнёрские связи. Сегодня мы приняли решение о расширении научно-образовательного сотрудничества».

Сергей Ковальчук отметил, что международные соревнованиях, которые прошли в Российской Федерации в последние годы, были результативными для белорусских спортсменов. «Белорусская земля также успешная для российских спортсменов. На II Европейских играх они завоевали наибольшее количество медалей, – отметил он. – Мы активно используем наш совместный опыт при проведении соревнований. И в России, и Беларуси есть очень хорошие специалисты и отличные методики по проведению спортивных мероприятий».

Глава Минспорта Белоруссии также сообщил, что белорусские спортсмены по ряду видов спорта планируют провести учебно-тренировочные сборы к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) на спортивных объектах Дальнего Востока и в Сочи.

В ходе заседания коллегий были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере физической культуры и спорта в рамках Союзного государства, в том числе проведения совместных информационно-образовательных мероприятий по профилактике нарушений антидопинговых правил, подведены итоги проведения в 2019 году XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске и II Европейских игр в Минске.

Кроме того, был рассмотрен вопрос включения в программу ежегодной Спартакиады Союзного государства для детей и юношества соревнований по зимним видам спорта (лыжные гонки, биатлон и другие).

Российская и белорусская стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, направленном на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, обмен опытом по организации международных соревнований на территории двух стран, обеспечение подготовки спортивного резерва, усиление мер по борьбе с допингом в спорте.

Одновременно Павел Колобков предложил белорусским коллегам в 2020 году совместный семинар в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Фото: пресс-служба ФГБУ «Юг Спорт»

Пресс-служба Минспорта России

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