А. Кондратьев: Парламентарии России и Молдовы должны активно участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с председателем Комиссии Парламента Молдовы по внешней политике и европейской интеграции.

В рамках рабочего визита в Республику Молдова, член Комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области встретился с председателем Комиссии Парламента Молдовы по внешней политике и европейской интеграции Виолеттой Ивановой.

Состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям межпарламентского взаимодействия России и Молдовы.

«В последние годы контакты по линии парламентов двух стран были, по сути, заморожены, и сегодня сформировалась хорошая атмосфера для их возобновления как по линии двусторонней межпарламентской комиссии, так и в рамках международных парламентских организаций», — подчеркнул Алексей Кондратьев.

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Сенатор также отметил важность для народов России и Молдовы предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Парламентарии двух стран должны активно принимать участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

По словам российского законодателя, парламентарии двух стран должны активно принимать участие в памятных мероприятиях, посвященных этой дате, а также призвал поддержать деятельность представительства Российского военно-исторического общества в Республике Молдова.

Виолетта Иванова выразила заинтересованность в восстановлении полноценного диалога с Федеральным Собранием Российской Федерации. «Стратегическое партнерство с Россией сегодня является приоритетным направлением деятельности нового правительства страны и Парламента Республики Молдова», — подчеркнула парламентарий.

В ходе беседы были затронуты вопросы положения российских соотечественников в Молдове, а также сотрудничество двух стран в торгово-экономической и межрегиональной сферах.

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